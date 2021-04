Vrtovec o prihodu Uberja: Sistem taksi prevozov bo pravičnejši #video

Prihod Uberja in ostalih platform za najem avtomobila z voznikom, čemur smo do zdaj rekli taksi, močno buri duhove. Gre za pravo vojno med dvema konceptoma. Na eni strani klasično taksi vožnjo po taksimetru in na drugi strani uporabo aplikacij, ki uporabniku omogočajo, da si sam poišče voznika in opravi prevoz po vnaprej določeni ceni.

Pri nas je ta spor prerasel v vročo politično temo, sindikat taksistov je namreč proti prihodu digitalnih platform. Kar nekako spominja na 19. stoletje v Angliji, ko so delavci razbijali stroje, ker naj bi jim jemali kruh, so poročali v oddaji Planet 18. Soočiti so želeli ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in predsednik sindikata taksistov Dejana Jefima. A je slednji, ki nasprotuje prihodu tovrstnih platform, udeležbo v zadnjem trenutku odpovedal.

Minister Vrtovec je izrazil prepričanje, da gre pri nasprotnikih zakona predvsem za branjenje monopolov. "Verjetno je to tudi razlog, da se predsednik sindikata Dejan Jefim ni udeležil današnjega soočenja," je dejal.

Voznik bo moral imeti sklenjeno delovno razmerje v skladi s slovensko zakonodajo

Upa, da bo slovenska politika enotna in bo v državnem zboru rekla "ne" branjenju privilegijev in grožnjam. "Bistvo zakona je to, da bo uporabnikom na razpolago tudi digitalna aplikacija. Veljajo enaka pravila za vse," je poudaril.

Minister je zatrdil, da bo z digitaliziranjem sistema taksi prevozov, le ta pravičnejši. Vsak voznik, ki bo želel voziti preko digitalne aplikacije, bo moral imeti veljavno licenco ter sklenjeno delovno razmerje v skladu s slovensko zakonodajo.