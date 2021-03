Vrtovec napovedal veliko zmago za Slovenijo pri projektu Teš 6

"Naslednji teden bo več znanega o poravnavi z Alstomom. Gre za veliko zmago. O tem ne bom govoril, ker so gradiva še vedno zaupna, čeprav nekateri mediji že pišejo o tem," je minister dejal na današnjem posvetu o razvojnih priložnostih Slovenije. V HSE so danes za STA pojasnili, da zadeve še ne morejo komentirati, poroča STA.

Tožba zaradi dragega projekta

HSE se je za odškodninsko tožbo pravne naslednice Alstoma, ki je dobavil tehnološko opremo za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), odločil leta 2017, saj je bil projekt bistveno dražji od sprva dogovorjene cene. Prvotno dogovorjena vrednost pogodbe je znašala 654 milijonov evrov, po zaslugi 11 aneksov in 19 variacij (dogovorov) pa je v poznejših letih zrasla na 1,4 milijarde evrov. Poleg tega, da v njej ni bilo protikorupcijske klavzule, ni temeljila na slovenskem, ampak na švicarskem pravu.

Poravnava neuradno težka 260 milijonov evrov

Delo je danes poročalo, da je HSE tik pred poravnavo, neuradno vredno 260 milijonov evrov. Del zneska poravnave – 138 milijonov evrov – bo po njihovih informacijah v denarju, preostanek pa v kompenzaciji oz. servisnih storitvah. Odškodninska tožba je, kot je februarja ob prvih informacijah o poravnavi poročal portal Necenzurirano, sicer vredna 360 milijonov evrov, poroča STA.

Foto: Bor Slana S Teš 6 se je ukvarjala tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki je v svojem poročilu spomladi 2018 napisala, da so vse vlade od 2004 do 2012 ravnale neodgovorno, največjo politično odgovornost pa nosi nekdanja vlada Boruta Pahorja z ministroma za finance in gospodarstvo Francem Križaničem in Matejem Lahovnikom.

V SD so na Twitterju danes zapisali, da je na "odgovornost za neukrepanje v času Pahorjeve vlade opozorila že preiskovalna komisija, v kateri je SD tvorno sodelovala in poročilo tudi podprla". Glede projekta pa, da so vedno zagovarjali stališče, naj se razišče vsa koruptivna dejanja in naj primer dobi končni epilog. "S pričakovanim priznanjem krivde se bo Alstom poravnal za 260 milijonov evrov. To je izjemno pomemben prvi korak, ki mu mora slediti še odgovornost vseh vpletenih," so dodali.

Oglasili so se tudi v Levici, kjer so ocenili, da so s "poravnavo novi lastniki Alstoma potrdili to, kar sicer vemo že zelo dolgo: da je bila celotna gradnja prestreljena z nepravilnostmi in korupcijo od začetka do konca, ki so jo s pozicij moči od začetka do konca omogočale stranke SD, SDS, NSi in DeSUS oziroma politiki, ki še danes s škodljivimi politikami krojijo našo realnost". Vendar pa odškodnina po njihovem mnenju nikakor ne bo poplačala niti finančne niti okoljske škode "zlatega dimnika" Teš 6.