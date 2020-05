Vrtci malčkov ne bodo zavračali

Po podatkih, ki so jih vrtci na podlagi poizvedbe pri starših posredovali na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do vključno srede, in sicer za 87 odstotkov vseh otrok, se bo od vseh otrok prvega starostnega obdobja v ponedeljek v vrtce vrnila polovica otrok. Od vseh otrok drugega starostnega obdobja pa se bo vrnilo 45 odstotkov otrok, poroča STA.

Podobne so številke, ki so jih zbrali na Skupnosti vrtcev Slovenije. V vrtce po državi, brez ljubljanske občine, se bo po podatkih predsednice skupnosti Janje Bogataj vrnilo 46,5 odstotka vseh vpisanih otrok, v ljubljanskih vrtcih pa pričakujejo od 60 do 65 odstotkov otrok. Tako Bogatajeva skupno pričakuje, da se bo v slovenske vrtce v ponedeljek v povprečju vrnilo od 50 do 55 odstotkov vpisanih otrok.

Prostorske težave rešili

Iz nekaterih vrtcev so glede na zbrane podatke o nameravani vključenosti otrok opozarjali, da bodo težko zagotovili prostore za vse, saj morajo pri tem upoštevati navodila in priporočila ministrstva, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in zavoda za šolstvo. A, kot pravi Bogatajeva, jim je prostorske zmogljivosti "nekako uspelo rešiti", tako da bodo lahko v vrtce prišli vsi tisti otroci, katerih starši so izkazali namero ali namen.

Medtem ko je v nekaterih vrtcih še prostih nekaj mest, je namreč v večjih mestih, predvsem v Ljubljani, prijavljenih več otrok, kot je prostorskih možnosti glede na dana navodila in priporočila.

"Zato so te možnosti poiskali tudi znotraj šol v okolici vrtcev," je za STA povedala Bogatajeva in dodala, da bodo po njenih informacijah glede na priporočena navodila lahko nekako upoštevali kakšnega otroka več v skupini, kot je priporočeno. "S tem je bil sprejet nekakšen kompromis, da noben otrok, ki bo vrtec potreboval, ne bo zavrnjen," je razložila Bogatajeva.

Da podlage za zavračanje vrnitve otrok ni, so za STA v zvezi s tem navedli na šolskem ministrstvu. Vrtci naj v tem primeru poiščejo morebitne druge prostorske zmogljivosti v samem vrtcu, kot so večnamenski prostor in športne igralnice, ali pa dodaten prostor poiščejo pri osnovni šoli, so dodali na ministrstvu. Ministrica Simona Kustec bo po sicer napovedih podrobnosti v zvezi z vračanjem otrok v vrtce pojasnila na novinarski konferenci v petek dopoldne.

Glede mogočih dodatnih obremenitev za zaposlene, za kar je šolski sindikat Sviz izpostavil potrebo po dogovoru o plačilu, pa je Bogatajeva danes menila, da bodo ravnatelji vrtcev znali delo organizirati tako, da ne bo niti presežka ur niti preobremenjenosti strokovnih delavk.

Kadra v vrtcih bo po njenih besedah večinoma dovolj, se pa v nekaterih okoljih pojavljajo težave. Največ težav je v zvezi s tem, ker v vrtcih še nimajo točnega podatka o tem, kateri delavci so rizični in imajo rizične dejavnike ter se ne bodo vrnili na delo. Medicina dela je namreč v teh dneh precej obremenjena.

Vrtci odgovore pričakujejo danes

Prav tako vsi vrtci še nimajo točnih podatkov o tem, pod kakšnimi pogoji lahko zaposleni še šolajo svoje otroke na daljavo, prav tako so odprta še vprašanja, kako naj zaposleni izkazujejo ogroženost družinskih članov. V vrtcih od ministrstva pričakujejo tudi dodatna navodila glede obravnave otrok s posebnimi potrebami oziroma kako naj se izvaja dodatna strokovna pomoč za te otroke, ki so vključeni v redne oddelke in se bodo nekateri tudi vrnili v vrtec, je še pojasnila Bogatajeva. V vrtcih odgovore pričakujejo danes, poroča STA.

Podatki o napovedani vključenosti otrok v vrtce so po Sloveniji, kot omenjeno, različni. V enote Vrtca Ptuj se na primer v ponedeljek vrača 48 odstotkov otrok prvega starostnega obdobja in 45 odstotkov otrok drugega starostnega obdobja.

V Vrtec Jesenice se bodo v ponedeljek po napovedih vrnili 203 otroci od 662 vpisanih v tem šolskem letu. Vrtec Jesenice tako odpira 25 oddelkov od skupno 37, pri tem pa za zdaj ostajata zaprta dislocirana oddelka na Blejski Dobravi in na Hrušici.

"Prostora za zagotavljanje varnih pogojev je za zdaj dovolj in nihče od otrok ne bo ostal doma, če tega starši ne želijo sami. Smo pa oddelke morali oblikovati glede na prejeta navodila in določene normative, zato dveh dislociranih oddelkov za zdaj še ne moremo odpreti in bo teh nekaj otrok vrtec obiskovalo v eni od drugih enot," je pojasnila ravnateljica Vrtca Jesenice Vanja Kramar, ki prihodnji mesec pričakuje že višje število otrok v vrtcu, tako da bodo po potrebi odpirali dodatne oddelke.

Od 1805 otrok, ki obiskujejo tri celjske vrtce, se jih v ponedeljek vrača 962, kar je 53,3 odstotka vseh vrtčevskih otrok, so za STA povedali na celjski občini. Dejali so tudi, da glede na trenutne razmere, ki se še vedno spreminjajo, strokovnega kadra v vrtcih primanjkuje, a ga bodo zagotovili.