Vroče soočenje na Planetu: kje je zdrava pamet #video

Kot je v pogovoru na Planetu dejala ginekologinja Sabina Senčar, je pomembno, da ljudje v času pandemije zelo natančno vedo, kaj smejo in česa ne.

"Veste, pravo je rigidno. Če se ljudje bojijo, da bodo sankcionirani, potem morajo natančno vedeti, kaj je javni prostor in v katerem primeru so izjeme," je dejala Senčarjeva in na vprašanje Bregantove o tem, ali je pravnica, dejala, da mora tudi te zadeve poznati, saj da je nevednost "ne more razrešiti".

Kje je zdrava pamet?

V odzivu na vprašanje Senčarjeve in voditelja, kje je "zdrava pamet", ki naj bi jo Bregantova omenjala, je dejala, da je odlok prosto dostopen in ga je mogoče prebrati ter je tudi napisan z izjemami.

"Jaz nikjer nisem rekla, da je potrebno, če ste sami, nekje nositi masko. Pri športni dejavnosti – in športna dejavnost je tudi sprehod, nizko intenzivna – nikjer, res nikjer," je dejala Bregantova.

Pismo Sabine Senčar

Odgovor Tine Bregant: