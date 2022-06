Vroče poletne prireditve bolj varne tudi zaradi njih

Vsak organizator se mora pozanimati, kakšne so njegove obveznosti, da bo prireditev izpeljana korektno, da bo imel vsa dovoljenja in soglasja ter da bo predvsem varna za vse udeležence. Organizatorji prireditev morajo dogodek prijaviti na upravno enoto ter poskrbeti za zdravstveno varnost vseh udeležencev.

Vse javne prireditve z več kot 500 udeleženci po Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči potrebujejo zdravstveno varstvo, kar inšpektorji na terenu tudi tredno preverjajo.

Zanesljivo zdravstveno varovanje mora biti obvezen del vsake prireditve.

Podjetje Medic-UM skladno s podeljenimi dovoljenji ministrstva za zdravje izvaja storitve sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov ter zdravstvenega varstva na javnih prireditvah.

Ko izvajalec zdravstvenega varstva na javnih prireditvah prejme povpraševanje o izvajanju zdravstvenega varstva, mora od naročnika oziroma organizatorja prireditve najprej pridobiti podatke o tem, za kakšno vrsto prireditve gre. Podatke potrebuje zato, da lahko opravi presojo zdravstvene ogroženosti na prireditvi in da lahko izpolni zahtevano prilogo 15 k Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči. To prilogo mora potem organizator posredovati upravni enoti, ko prijavlja dogodek.

Podjetje Medic-UM na podlagi podatkov oceni tudi, koliko oseb mora biti v reševalni ekipi – ali je dovolj ena oseba z 80-urnim tečajem prve pomoči oziroma reševalec ali potrebujejo nujno reševalno vozilo, kjer sta prisotna zdravstveni tehnik s poklicno kvalifikacijo in diplomirani zdravstvenik z določenimi izpiti. Za prireditve z največjo stopnjo ogroženosti pa morajo zagotoviti prisotnost zdravnika. Pri večjih prireditvah morajo poskrbeti za dve reševalni vozili – eno vozilo z zdravnikom in eno brez zdravnika.

Največje tveganje za zdravstvene zaplete pomenijo prireditve, kjer pričakujejo, da bo več kot polovica starejših od 65 let ali če so prisotne zdravstveno ogrožene skupine ljudi.

Zdravstveno tveganje na prireditvah se določi glede na starostno in zdravstveno strukturo udeležencev. Nizko tveganje pomenijo prireditve, kjer bo pričakovana starost večine udeležencev nižja od 50 let. Kjer pričakujejo enakomerno starostno porazdelitev udeležencev in bo le tretjina oseb starejših od 65 let, pa je tveganje ocenjeno kot srednje.

Javne prireditve praviloma potekajo brez zapletov, zato je vsak izstopajoč dogodek nepričakovan. Reševalne ekipe morajo biti vedno pripravljene in ko se pojavi zaplet, se morajo odzvati mirno in strokovno.

Za prevoz do zdravstvene ustanove lahko izberemo podjetje Medic-UM. Foto: Shutterstock

Po klasifikaciji ministrstva za zdravje obstaja več različnih vrst prevozov pacientov. Zavarovane osebe so upravičene do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom ali če zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca.

Nujne reševalne prevoze izvajajo lokalni zdravstveni domovi, ki imajo koncesijo za nujno medicinsko pomoč, stroške pa pokrije zdravstvena zavarovalnica. Za nujne reševalne prevoze podjetja in ustanove potrebujejo posebno dovoljenje in jih pri nas izvajajo samo enote nujne medicinske pomoči.

Nenujne reševalne prevoze opravljajo z reševalnim vozilom. Gre za prevoze nepokretnih oseb na preglede v bolnišnice, pri katerih ne pričakujejo hitrega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Sanitetne prevoze opravljajo z osebnimi vozili, in sicer pokretne in samostojne bolnike vozijo na različne preglede, poleg tega pa ne pričakujejo, da bi se njihovo zdravstveno stanje lahko hitro poslabšalo.

Dializni prevozi so namenjeni prevozu bolnikov na dializo.

Samoplačniški reševalni prevozi so prevozi, pri katerih bolnik ni upravičen do reševalnega prevoza. Gre za na primer prevoz pacienta od doma v prvi sprejem v dom upokojencev, največkrat pa potrebujejo prevoz v druge bolnišnice v tujini. Plačilo se obračunava po kilometrini in ogroženosti bolnika in glede na to, kakšna mora biti ekipa. Včasih je dovolj prisotnost zdravstvenega tehnika ali diplomiranega zdravstvenika, v nekaterih primerih je obvezna prisotnost zdravnika. Na ceno vpliva tudi zahtevana opremljenost vozila.