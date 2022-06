Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo predvsem na zahodu več spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti mogoče posamezne nevihte. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 29 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

Danes in v prihodnjih dneh bo predvsem po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti

V noči na sredo bo na Primorskem prehodno zapihala burja. Na severu in zahodu Slovenije lahko nastane še kakšna nevihta.

V sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. V notranjosti Slovenije bodo popoldne še mogoče posamezne nevihte.