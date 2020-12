Vroča kri med nevladniki zaradi milijonov iz vaše dohodnine

Hudo razburjenje je med delom nevladnih organizacij sprožil predlog vlade, da bi s sedmim paketom pomoči v času epidemije parlament ljudem omogočil, da bi nevladnim organizacijam lahko namenili dvakrat višji delež dohodnine, hkrati pa okoli petih milijonov evrov dohodnine, ki jih ljudje zadnja leta na ta način ne razdelijo, vlada ne bi več razdeljevala kar sama nevladnikom s pomočjo posebnega sklada in razpisov. V celoti bi nevladne organizacije dobile približno enako vsoto. A o tem, kdo dobi njihov denar iz dohodnine, bi odločali le ljudje sami in ne več politiki in uradniki po zapletenih procedurah.

Za vrsto nevladnih organizacij bi to pomenilo, da bi lahko dobile krepko manj denarja. Druge pa več. Proteste zaradi vladnih načrtov smo včeraj dobili iz dveh uglednejših humanitarnih organizacij: iz Slovenske Karitas in Rdečega križa. Za protest imajo oboji veliko razlogov. Zdaj že bivši minister za javno upravo Rudi Medved je lani podpisal predlog, da bo iz denarja, ki ga ljudje sami niso razdelili z dohodninami, dodelil Karitasu 200.000 evrov, Rdečemu križu pa 300.000 evrov. Denar so dobili tudi že leto prej.

Med prejemniki tudi mediji in društvo novinarjev

Med prejemniki "nerazdeljenega" z dohodninami pa najdemo tudi medije, denimo mariborski radio Študent z 200.000 evri, in novinarsko organizacijo, skupaj z Mirovnim inštitutom je z 200.000 evri na spisku tudi Društvo novinarjev. Vse predlagane prejemnike v lanskem letu lahko preberete na koncu članka.

Razdeljevanje denarja, ki ga ljudje nevladnim organizacijam z dohodninami niso namenili, je novost zadnjih dveh let. Uzakonjeno je bilo marca leta 2018, teden dni po odstopu Mira Cerarja, s katerim je sprožil razpustitev državnega zbora in izredne volitve, ker je vrhovno sodišče odločilo, da bo zaradi goljufanja v kampanji ponovljen referendum o financiranju drugega tira. Volitve, a redne, bi bile sicer v vsakem primeru in v takšnem času so politiki pogosto velikodušni z denarjem.

Iz vlade so kot oceno finančnih posledic delitve nerazdeljenega zapisali, da bodo “za leto 2018 namenjena sredstva v višini tri milijonov evrov na posebni proračunski postavki Ministrstva za javno upravo”. To pa je bila tudi edina finančna ocena, koliko denarja so dodatno dodelili "nevladnikom" iz proračuna. V resnici so tisto leto potem razdelili dva milijona. 120.000 evrov je, denimo, dobila Karitas, 40.000 društvo Parada ponosa, Kralji ulice 80.000, katoliški skavti 40.000... Celotno preglednico, kdo vse je dobil denar leta 2018, lahko preberete tukaj.

Naslednje leto, torej leta 2019, pa je bilo na voljo šest milijonov.

V parlamentu so poslanci pred volitvami leta 2018, v času, ko se običajno delijo bonbončki za volivce, na predlog nevladnih organizacij “postavko” za nevladnike, s katero so jim dodelili, kar jim ljudje z dohodninami niso dodelili, preimenovali v poseben sklad in denar se tam lahko zbira tudi iz drugih virov.

Ta denar bi po predlogu vlade v PKP7, ki pa še ni v državnem zboru, po novem spet delili ljudje sami in zaradi tega je zdaj vroča kri.

Ljudje možnost nameniti del dohodnine zadnja leta izkoriščajo približno polovično. Različnim društvom in organizacijam na ta način letno namenijo okoli pet milijonov evrov. Pet milijonov pa ne dodelijo. To je denar, za katerega so poslanci pred zadnjimi volitvami odločili, naj ga razdeli kar vlada. Po novem, če bo možnost podariti dvakrat več, bi torej ljudje razdelili okoli deset milijonov evrov. Če se bo za to še vedno odločila le polovica. Sicer pa več.

