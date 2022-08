Vreme: tudi danes bo deževalo

Danes bo sprva pretežno jasno, predvsem na severovzhodu lahko nastane kakšna ploha, poroča agencija za okolje. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo bolj sončno na zahodu, več oblačnosti pa bo na vzhodu Slovenije, kjer bodo pogostejše krajevne padavine. Pihal bo severnik. pic.twitter.com/8ZHTzb6uek — ARSO vreme (@meteoSI) August 20, 2022

Jutri bo bolj sončno na zahodu, na vzhodu bo pretežno oblačno. Čez dan se bodo v vzhodnih krajih začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo proti večeru počasi širile proti osrednji Sloveniji. Pihal bo severnik, ki bo na na severu občasno okrepljen. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.