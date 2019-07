Vreme: sprva bo sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte

Danes bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Začetek novega tedna bo deloma sončen, še bodo nastajale nevihte

V ponedeljek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo zlasti v hribovitem svetu nastala kakšna posamezna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo v torek še pihala šibka burja.