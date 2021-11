Vreme: pred nami nekaj lepih dni, konec tedna bo moker

Danes dopoldne bo ponekod v južnih in osrednjih krajih še zmerno oblačno, drugod se bo delno zjasnilo. Popoldne bo precej jasno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V krajih jugovzhodno od nas bo oblačno, drugod bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna, v Kvarnerju pa zmerna do močna burja.

Sredino jutro pod ničlo

Jutri bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja na Primorskem bo oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do –7, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V sosednjih pokrajinah bo sreda pretežno jasna, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

Konec tedna spet padavine

V četrtek bo na severovzhodu deloma sončno, drugod se bo pooblačilo, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo.

V noči na petek bodo padavine prehodno zajele vso državo.

V petek bo oblačno, še bo občasno deževalo.