Vreme: po nižinah megleno, sledi pooblačitev

Danes bo sprva delno jasno in po nižinah megleno. Čez dan se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severu in severovzhodu bo ostalo precej jasno. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bodo popoldne in zvečer rahle padavine, v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem kot rahel sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od –3 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.