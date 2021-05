Vreme: petek suh in delno sončen, jutri ponekod spet padavine #video

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne padavine, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso). Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v ponedeljek ponehala.

Na severnem Jadranu jutri tudi dež

Danes bo ob Jadranu pretežno jasno, drugod bo občasno več oblačnosti. Jutri bo ob severnem Jadranu delno jasno in večinoma brez padavin, popoldne bo zapihala burja. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne padavine.