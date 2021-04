Vreme: oblačno z občasnimi padavinami #video

Danes in jutri bo oblačno in razmeroma hladno. Občasno bo rahlo deževalo, več dežja bo jutri.

Danes bo pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Na Primorskem bo sprva pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem od 15 do 18 °C.

Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 15 °C.

Ljubljana ob 4. uri zjutraj. Foto: Arso/meteo.si

Izboljšanje proti koncu tedna

V sredo bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo občasno še rahlo deževalo.

V četrtek bo na vzhodu povečini sončno, drugod bo pretežno oblačno. V zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo.

Kredarica ob 4. uri zjutraj. Foto: Arso/meteo.si