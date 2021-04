Gneča na Obali: iz Ljubljane do Portoroža tudi tri ure vožnje #video

Včerajšnji sončni dan in sprostitev ukrepov v vseh regijah po Sloveniji so številni izkoristili za izlet na morje.

Od včeraj lahko gostinci po vsej državi znova sprejemajo goste na terasah in vrtovih lokalov, sobotno lepo vreme pa je privabilo mnoge goste. Tako je bilo že od zgodnjega dopoldneva na avtocesti proti Obali več zastojev, pot iz prestolnice do Portoroža pa je trajala tudi tri ure, so poročali na Planet TV.

Obala je bila včeraj polna ljudi, pred številnimi lokali so bile vrste za mizo. Mnogi so izkoristili sprostitve, ki so začele veljati, saj so vse regije z izjemo treh v oranžni fazi, tri regije pa so rumene.

Tako je bilo v Ljubljani: