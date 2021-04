Vreme: oblačno z občasnimi padavinami #video

Danes bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo, poroča agencija za okolje (Arso). Proti večeru se bo na severovzhodu delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 16 °C.

Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod bo pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednji in južni Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 16 do 21, ponekod na vzhodu do 23 °C.