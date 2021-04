Počivalšek: Slovensko odporništvo nas je ohranjalo skozi zgodovino

Da bomo zagotovili okrevanje gospodarstva in družbe kot celote, moramo zgraditi široko razvojno fronto, je menil Počivalšek. Sedaj je tako po njegovih besedah čas, "da se poenotimo vsaj glede razvojne vizije in se s to razvojno fronto poklonimo našim prednikom, ki so se v ključnih trenutkih odzvali na klic svojega časa in naredili prave poteze za slovenski narod".

Da bomo zagotovili okrevanje gospodarstva in družbe kot celote, moramo zgraditi široko razvojno fronto, je menil Počivalšek. Sedaj je tako po njegovih besedah čas, "da se poenotimo vsaj glede razvojne vizije in se s to razvojno fronto poklonimo našim prednikom, ki so se v ključnih trenutkih odzvali na klic svojega časa in naredili prave poteze za slovenski narod". Foto: STA

Državne slovesnosti sta se udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša.

Predsednik vlade @JJansaSDS se je danes udeležil državne proslave ob dnevu boja proti okupatorju, ki je potekala na Mali gori pri Ribnici. Predsednik Vlade Republike Slovenije je ob tej priložnosti položil venec k spomeniku TIGR. pic.twitter.com/xsShQJCKiG — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 27, 2021

"V čast mi je, da sem danes tu, kjer so se začeli zametki naše avtonomnosti, zametki slovenske pokončne drže. Kjer so Danilo Zelen, Ferdo Kravanja in Anton Majnik pokazali, kaj pomeni veličina človeka," je poudaril Počivalšek.

Kot je dejal, je bilo slovensko odporništvo v resnici vedno pomemben steber naše identitete. "Ko so bilo ogroženi naš jezik, naša kultura, naš način življenja, smo znali vstati in se postaviti v bran tega našega največjega bogastva. Znali smo obraniti naše ozemlje, naše premoženje. Pogosto smo v zgodovini pokazali, da znamo kot narod prepoznati klic svojega časa, in da se znamo na ta klic tudi ustrezno odzvati," je dodal.

To so po njegovih besedah dokazali Danilo Zelen, Ferdo Kravanja in Anton Majnik v prvem spopadu krvavega obdobja, ki je sledilo. "To je njihova generacija v celoti dokazala v tistih letih, ko je potekala borba za svobodo našega naroda in borba za samo idejo svobode nasploh. Petdeset let zatem so to znova dokazale druge generacije, ko so leta 1990 ponovno vstale in se z Manevrsko strukturo narodne zaščite odzvale na klic njihovega časa," je dejal minister, sicer tudi podpredsednik vlade in predsednik SMC.

"Jaz dobro vem, kdo je zmagal vojno"

Ocenil je, da je spoštovanje na tej točki nujno, vendar ne tudi zadostno, in da moramo ta neprekinjen tok prizadevanj za slovenstvo, ki se je zaokrožil pred 30 leti, nadaljevati.

"Jaz dobro vem, kdo je zmagal vojno. In ob takih dnevih je to pomembno povedati. Ker za to takšni dnevi tudi so. Pri nas pa prevladuje praksa, ki ni ravno zdrava za nacijo. Praksa, da se spomin na ta sveti čas naše zgodovine iz dneva v dan zlorablja za politikanstvo in zdraharstvo. To za nikogar, ki to počne, ne more biti poklon tem, v imenu katerih to počne," je menil Počivalšek.

Prepričan je, da če želimo ponoviti poteze naših staršev, odgovoriti na klic svojega časa, potem je zdaj res zadnji trenutek, da se vsi skupaj povežemo v psihološkem, družbenem in gospodarskem okrevanju. Pri tem je pozval, da več pozornosti namenimo tistemu, kar nam je skupnega in na čemer lahko gradimo razvoj in standard ljudi, ne pa tistemu, kar nas razdvaja in danes ni več bistveno.

Na Mali Gori pri Ribnici je 13. maja 1941 prišlo do spopada pripadnikov antifašistične organizacije Slovencev iz takratne Italije TIGR z italijansko patruljo, kar velja za prvi oborožen spopad Slovencev z okupatorjem v drugi svetovni vojni.