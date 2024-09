Nevihte pri nas niso povzročile večjih nevšečnost. V Italiji ponekod poplave.

Za nami je nevihtna noč, agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših nalivov. Nevihte so se nad Slovenijo širile iznad morja in iz smeri Italije. Glavnina padavin je ostala v Italiji. Kot vse kaže, smo se večjim vremenskih nevšečnostim zaenkrat izognili. V Italiji pa so nalivi povzročali poplave in večjo gmotno škodo. Padavine se bodo pri nas občasno pojavljale še vse do noči. Takrat bodo povsod ponehale.