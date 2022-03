Danes bo na zahodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, tudi v zahodni Sloveniji se bo oblačnost povečala. Ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od −6 do −1, na Goriškem in ob morju od 0 do 4, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do okoli 9 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

Kakšno vreme se obeta prihodnji teden?

V ponedeljek in torek bo na zahodu delno jasno, drugod spremenljivo oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Razmeroma hladno bo.