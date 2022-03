Konec tedna bo vetroven

Danes bo jasno vreme, mogoča bo tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo na zahodu jasno, drugod pretežno oblačno, oblačnost se bo povečala tudi v nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –1 stopinje Celzija, najvišje dnevne pa do 12 stopinj Celzija. Vse dni bo pihal severvzhodni veter, napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo v notranjosti Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, mogoča bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Oblačnost se bo povečala

Jutri bo na zahodu precej jasno, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od –6 do –1 stopinje Celzija, na Goriškem in ob morju od 1 do 4 stopinje Celzija, najvišje dnevne od 2 do 7 stopinj Celzija, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, tudi na zahodu se bo oblačnost povečala. V ponedeljek se bo nadaljevalo suho in razmeroma hladno vreme. Oba dneva bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.