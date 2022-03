Konec tedna bo sončen in hladen

Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo v notranjosti Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, mogoča bo kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od –7 do –1 stopinje Celzija, ob morju okoli 1 stopinje Celzija, najvišje dnevne od 4 do 9 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

V soboto bo na zahodu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in razmeroma hladno vreme. Oba dneva bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.