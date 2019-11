Vreme: danes nova pošiljka padavin, jutri že več sonca #video

Dopoldne bo na zahodu oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo še deloma jasno, po nekaterih nižinah megleno ali oblačno. Čez dan se bo tudi drugod postopno pooblačilo. Padavine na zahodu se bodo krepile in proti večeru počasi širile v notranjost, ob morju pa bodo nastajale tudi nevihte. Tam bo pihal okrepljen jugo, ponekod drugod na Primorskem pa jugovzhodnik.

Dobra novica je, da bo dež v soboto dopoldne ponehal, nato pa se bo razjasnilo.

Ponoči bo dež zajel vso državo

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, v Gornjesavski dolini okoli 7, ob morju do 17 stopinj Celzija. Ponoči bo dež zajel vso državo in do jutra ponekod že ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija.

V soboto bo dež ponehal, v nedeljo padavin ne bo

V soboto dopoldne bo dež povsod ponehal, jasnilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija. V nedeljo bo na zahodu delno jasno, drugod sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo počasi jasnilo. V ponedeljek bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne pa bo po nižinah megla.