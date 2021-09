Vreme: danes bo oblačno, zvečer in ponoči prihajajo padavine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici države se bodo pojavile krajevne padavine. Ponoči bo dež zajel večji del Slovenije in jutri čez dan ponehal.

Foto: Arso

Danes bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo sprva na severovzhodu. Zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Predvsem na zahodu bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Na severovzhodu bo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, ob morju do 24 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj še deževno

V prvem delu noči se bo dež razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte. Zjutraj bodo padavine od zahoda pričele slabeti. Jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

Oblačno s padavinami, ki bodo popoldne slabele

Jutri bo na Primorskem večinoma suho s šibko burjo. Drugod bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo do poldneva od zahoda večinoma ponehale, oblačnost se bo trgala. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.