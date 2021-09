Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo oblačno s padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami z močnejšimi nalivi. Proti večeru bodo padavine večinoma ponehale, oblaki se bodo trgali. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 °C.

Ponoči se bo delno zjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 °C.

Jutri zjasnitev

Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno in večinoma brez padavin. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 °C.

V nedeljo zopet deževno

V nedeljo bo oblačno s padavinami, več dežja bo v zahodni in južni Sloveniji. Ob morju bodo tudi nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami.