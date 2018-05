Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo po 16. uri se je na območju Gornje Radgone prevrnil traktor in pod seboj pokopal traktorista, so sporočili s policije.

Policisti so ugotovili, da se je 65-letnik vozil z neregistriranim traktorjem po vinogradu. Ko je na koncu vinograda na travnati površini hotel zaviti, se je traktor, ki je bil brez varnostne kabine ali loka, prevrnil in voznika pokopal pod seboj, takoda je ta podlegel poškodbam. Moškega so izpod traktorja rešili gasilci.

Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo. Po njegovem mnenju se je nesreča zgodila že šest ur pred prihodom policistov.