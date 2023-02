Voznik začetnik po ljubljanski obvoznici divjal več kot 200 kilometrov na uro

Policisti so v preteklih dneh obravnavali voznika začetnika, ki je na odseku ljubljanske obvoznice vozil s povprečno hitrostjo 201 kilometer na uro. Zaradi več drugih prekrškov, kot je vožnja na prekratki varnostni razdalji, so mu izrekli 590 evrov globe. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in na sodišče podali obdolžilni predlog.

Vozniku začetniku zaradi prehitre vožnje grozi 1.200 evrov globe, izrekli pa so mu tudi devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Takšna neodgovorna vožnja in tudi vsaka kršitev prometnih pravil povečuje možnost za nastanek prometnih nesreč, ki imajo lahko tudi hude posledice, opozarjajo na policiji.

Zato vse voznike pozivajo, naj vozijo strpno, s primerno hitrostjo, nikakor pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi. "S svojim ravnanjem ne ogrožajte sebe in drugih. Želimo, da vsak varno pride na želeni cilj. Posebno skrb v času šolskih počitnic namenite najmlajšim udeležencem, ki naj bodo na poteh v vozilih vedno ustrezno pripeti," so še pozvali.

Poostren nadzor: kazen izrekli okoli 300 voznikom

Ljubljanski prometni policisti so sicer v zadnjih dneh ob krajših poostrenih nadzorih zaznali okoli 300 različnih kršitev cestnoprometnih predpisov in izrekli ukrepe zoper posameznike.

Med drugim so pri enajstih voznikih ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola. Najvišja izmerjena stopnja alkohola je bila pri enem izmed voznikov kar 1,23 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Enega voznika so pridržali, dvema voznikoma, ki sta vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pa so zasegli vozili.

Policisti so opravili tehtanje 82 tovornih vozil in v 35 primerih ugotovili čezmerno obremenitev, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.