Voznik krepko prekoračil hitrost, policisti so ga na razdalji nekaj kilometrov ustavili dvakrat

Na razdalji nekaj kilometrov je voznik osebnega avtomobila znamke BMW dvakrat krepko prekoračil hitrost. Policisti so kršitelja ujeli, dvakrat so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, skupaj pa si je prislužil še 18 kazenskih točk.

Celjski policisti so v torek na avtocesti izvajali poostren nadzora cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju prekoračitve hitrosti. Zaznali so več prekoračitev hitrosti voznikov osebnih vozil. Posebej izstopajoč je bil slovenski državljan, ki je dvakrat zapored močno prekoračil hitrost, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Voznik je na odseku avtoceste, kjer je hitrost vožnje omejena na sto kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 191 kilometrov na uro. Kršitelju so izdali plačilni nalog, kjer so mu poleg globe v višini 1200 evrov izrekli tudi devet kazenskih točk.

Isti voznik je nekaj kilometrov dlje od prve kršitve na odseku avtoceste, kjer je hitrost vožnje prav tako omejena na sto kilometrov na uro, ponovno prekoračil hitrost, saj je vozil s hitrostjo 207 kilometrov na uro. Kršitelju so tudi v drugo izrekli 1200 evrov globe in devet kazenskih točk, so še sporočili s PU Celje.