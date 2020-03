Von der Leynova s pomembnim sporočilom za Slovenke in Slovence #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v posebnem nagovoru državljanom Slovenije zagotovila, da bo Evropska komisija storila vse, da jim pomaga v krizi ob izbruhu novega koronavirusa. Kot je poudarila, je treba zdravstveni sektor oskrbeti s potrebno opremo za zdravljenje okuženih z novim koronavirusom. Komisija je z državami članicami EU organizirala skupno javno nabavo za dihalne ventilatorje in opremo za testiranje. Slovenija bo pogodbo po njenih besedah lahko podpisala v prihodnjih dneh.

"Želim vam ponovno zagotoviti, da vam Evropska komisija stoji ob strani. Naredili bomo vse, da vam pomagamo v tej zdravstveni krizi. Naša prva skrb so ljudje. Zdravstveni sektor moramo oskrbeti s potrebno opremo za zdravljenje z virusom okuženih pacientov," je v zgornjem videoposnetku povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Von der Leynova: Slovenija bo lahko pogodbo podpisala v prihodnjih dneh

Kot je povedala, pri Evropski komisiji sodelujejo z industrijo, da bi ta povečala količino zdravstvene opreme, kot so na primer zaščitne maske in respiratorji, hkrati pa se povezujejo tudi s farmacevtsko industrijo za zagotovitev potrebnih zdravil. Ob tem je von der Leynova spomnila, da je Evropska komisija z državami članicami EU organizirala skupno javno nabavo za dihalne ventilatorje in opremo za testiranje. "Slovenija bo lahko pogodbo podpisala v prihodnjih dneh," je zagotovila predsednica Evropske komisije.

Ta virus bomo premagali tako, da bomo delali skupaj, je poudarila Ursula von der Leyen. Foto: Reuters

Druga prioriteta Evropske komisije je pomagati ljudem, da se varno vrnejo domov. "Mnogi Evropejci so obtičali v tujini. Z organiziranimi skupnimi leti jim pomagamo pri vrnitvi domov. Drugi so obtičali na mejah znotraj EU. Sodelujemo z nacionalnimi vladami, da jim bomo omogočili vrnitev domov," je dejala predsednica Evropske komisije.

"Želim se zahvaliti Sloveniji za napore pri zagotavljanju tranzita tovornjakov"

Ob tem je poudarila, da je treba zagotoviti, da bosta prevoz blaga in pretok osnovnih storitev nemoteno tekla naprej: "V tem kontekstu se želim zahvaliti Sloveniji za napore pri zagotavljanju tranzita tovornjakov. Sodelovanje med sosednjimi državami je ključnega pomena."

"Obenem delamo vse, kar je v naši moči, za podporo ljudem in podjetjem, ki jih je prizadela kriza. Najavila sem paket ukrepov, s katerimi hočemo obdržati zaposlitev ljudi, finančno podpreti mala in srednja podjetja ter pomagati vsem prizadetim sektorjem gospodarstva. Ta virus bomo premagali tako, da bomo delali skupaj," je še dodala von der Leynova.