Kdo naj bi poleg Lenarčiča sedel v ekipi Von der Leynove

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen oblikuje svojo ekipo. Za zdaj so znani kandidati devetnajstih članic. Med njimi je osem žensk in enajst moških. Velika Britanija zaradi načrtovanega brexita kandidata ne bo predlagala. Osem članic pa je še neodločenih, med njimi Francija, Italija in Hrvaška.

Poleg predsednice Ursule von der Leyen in sedanje komisarke za konkurenco, Danke Margrethe Vestager je za zdaj v ekipi še šest komisarskih kandidatk.

Finska je predlagala bivšo finančno ministrico Jutto Urpilainen, Estonija bivšo gospodarsko ministrico Kadri Simson, Ciper poslanko Stello Kiriakides, Malta bivšo ministrico za evropske zadeve in enakost Heleno Dalli, Češka in Bolgarija pa ostajata pri sedanjih komisarkah, Veri Jourovi in Mariji Gabriel.

Države predlagale sedanje komisarje, ministre, poslance

Na čelu moškega tabora je sedanji prvi podpredsednik, Nizozemec Frans Timmermans. Irska, Latvija, Slovaška in Avstrija so pohitele s ponovnim imenovanjem sedanjih komisarjev Phila Hogana, Valdisa Dombrovskisa, Maroša Šefčoviča in Johannesa Hahna.

Španijo zastopa Josep Borrell, ki so ga voditelji članic unije izbrali za visokega zunanjepolitičnega predstavnika. Grčija je izbrala glavnega govorca komisije in bivšega evropskega poslanca Margaritisa Schinasa, Poljska šefa kabineta predsednika države Krzysztofa Szczerskega, Madžarska bivšega pravosodnega ministra Laszla Trocsanyija, Luksemburg evropskega poslanca Nicolasa Schmita, Slovenija pa veleposlanika pri EU Janeza Lenarčiča.

Največ imen iz ljudske stranke Med devetnajstimi znanimi imeni jih je osem iz najvplivnejše evropske politične družine, konservativne Evropske ljudske stranke (EPP), šest iz vrst socialdemokratov, štirje liberalci in član poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki se na evropski ravni povezuje z zmernimi evroskeptiki, Evropskimi konservativci in reformisti (ECR).

Novi britanski premier Boris Johnson je sporočil, da Združeno kraljestvo kandidata ne bo predlagalo. V Evropski komisiji so to vzeli na znanje in poudarili, da delujejo na predpostavki, da bo država konec oktobra izstopila iz unije. V tem primeru pa člana komisije ne more imeti. Foto: Reuters

Osem članic se še odloča

Osem članic še ni sporočilo odločitve. To so Belgija, Francija, Italija, Hrvaška, Romunija, Litva, Portugalska in Švedska.

Romunija naj bi po neuradnih napovedih predlagala veleposlanico pri EU Luminito Odobescu, Švedska naj bi razmišljala o bivši evropski poslanki in zeleni političarki Isabelli Lövin, v primeru Francije se ugiba o obrambni ministrici Florence Parly, v primeru Hrvaške pa o evropski poslanki Dubravki Šuica.

Na Portugalskem kroži nekaj imen, na primer evropska poslanca Pedro Marques in Maria Manuel Leitäo Marques ter bivša evropska poslanka Elisa Ferreira. V Italiji se je pred časom med morebitnimi kandidati omenjalo odvetnico in političarko Giulio Bongiorno ter vplivnega člana Lige Giancarla Giorgettija. Litva je kljub pozivom, naj za komisarko znova pošlje bivšo predsednico Dalio Grybauskaite, sporočila, da ne bo predlagala ženske. V Belgiji, ki se po majskih volitvah še vedno trudi sestaviti vlado, naj še ne bi bili blizu dogovoru.

Prihodnji teden naj bi von der Leynova v Bruslju opravila nekaj spoznavnih pogovorov s predlaganimi kandidati, tudi z Lenarčičem. Točen datum še ni znan. Foto: STA

Za spolno uravnoteženo ekipo

Von der Leynova je obljubila, da bo njena ekipa povsem spolno uravnotežena, torej da bo v njej polovica žensk in polovica moških. Pred izvolitvijo je dejala celo, da od članic pričakuje dva kandidata, žensko in moškega, a nato pri tej izjavi ni več vztrajala. Obljubila je tudi, da bo poskušala pri razporejanju resorjev nadoknaditi pomanjkanje geografskega ravnotežja v svežnju o vodilnih položajih.

Članice naj bi kandidatke oziroma kandidate sporočile do 26. avgusta. Novoizvoljena predsednica se bo najprej pogovorila z vsemi kandidati, nato pa bo odločila o porazdelitvi resorjev.

Pogovorom s kandidati sledi delitev resorjev

Pred petimi leti izpita pred parlamentarnim odborom ni opravila zgolj slovenska komisarka kandidatka Alenka Bratušek, ki je nato sama odstopila od kandidature, slovenska vlada pa je predlagala novo kandidatko, Violeto Bulc. Foto: STA Prihodnji teden naj bi von der Leynova v Bruslju opravila nekaj spoznavnih pogovorov s predlaganimi kandidati, tudi z Lenarčičem. Točen datum pogovora za zdaj ni znan. Z nekaterimi kandidati pa je po neuradnih informacijah že govorila.

Razporeditvi resorjev sledijo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki so načrtovana od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o celotni novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra.

Evropski parlament na glasovanju na plenarnem zasedanju ne more zavrniti posameznega kandidata, temveč le celotno ekipo. Šibke člene, ki bi lahko ogrozili pozitiven izid, se tako običajno zamenja pred glasovanjem.