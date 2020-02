Volitve ali nova vlada? Poslanca manjšin bi podprla novega mandatarja. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor je najprej gostil vodjo poslanske skupine narodnih skupnosti Feliceja Žižo. Ta je povedal, da sta oba poslanca narodnih skupnosti pripravljena podpreti kateregakoli novega mandatarja. "Če bi se oblikovala nova vlada, bi predlagali sporazum, ki smo ga podpisali že s Šarčevo vlado, ker je to zelo pomemben dokument za obe narodni skupnosti," je dejal Žiža. Pahor bo v nadaljevanju današnjih pogovorov gostil Mašo Kociper (SAB), Franca Juršo (DeSUS) in Zmaga Jelinčiča Plemenitega (SNS).

Na pogovore k Pahorju še Kociprova, Jurša in Jelinčič

Medtem ko so v DeSUS pripravljeni tako na predčasne volitve kot na pogovore o novi vladi, so v SAB vse parlamentarne stranke z izjemo SDS povabili na pogovore za oblikovanje projektne vlade. V SNS so že napovedali, da se pogovorov o oblikovanju morebitne nove vlade pri SAB ne bodo udeležili, zavračajo pa tudi pogovore s SDS, ki jih prvak stranke Janez Janša organizira v petek.