Jurša: Pivčeva se je pogovarjala tudi z Bratuškovo #video

"Naša predsednica (Aleksandra Pivec, op. a.) je bila na kavi pri gospodu Toninu (Matej Tonin, op. a.). Kaj sta govorila za zaprtimi vrati, mi ni povedala. Ko bo priložnost, bom verjetno dobil tudi to informacijo," je glede sredinega pogovora med vodjema strank DeSUS in NSi povedal vodja poslancev DeSUS Franc Jurša.

Pivčeva je bila na kavi pri Toninu ...

Na vprašanje, ali je šlo pri omenjenem pogovoru Pivčeve in Tonina za dogovarjanje o skupnih pogajalskih izhodiščih glede oblikovanja nove vlade pri prvaku SDS Janezu Janši, je Jurša odgovoril, da je vsakršno povezovanje in dogovarjanje o tem, kaj stranke povezuje, koristno. "Tu ne gre za merjenje moči. Bolj gre za to, kakšne programe imamo in kakšen program bi, če bi sploh prišlo do te koalicije, lahko izpeljali," je menil Jurša.

Pogovori med strankami: kdo bi šel s kom v koalicijo? Video: Planet.

... in na pogovorih pri Bratuškovi

Predstavniki DeSUS na čelu s Pivčevo so se včeraj udeležili tudi pogovorov o oblikovanju projektne koalicije pri predsednici SAB Alenki Bratušek. "Pogovarjali smo se o vseh odprtih vprašanjih, ki so povezana z dogajanjem po odstopu predsednika vlade, tudi glede predčasnih volitev, sklepanja novih koalicijskih zavezništev in pa seveda predloga, ki so ga podali v stranki SAB," je dejal Jurša.