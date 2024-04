Dodal je, da tako na stebrnem kot krovnem delu pogajanja dobro potekajo in da lahko pričakujemo, da bodo kmalu zaključena. "Želimo si, da bi se s sindikati dogovorili vsaj do poletja. Radi bi postavili nove temelje v zastarelem plačnem sistemu javnega sektorja in interes vlade je, da tega vprašanja ne rešuje z vsakim stebrom posebej.

Arčon je še pozval Fides, naj se udeležuje stebrnih pogajanj, saj bi namreč lahko kvorum dosegli tudi brez njihovega soglasja, kar jim najbrž ni v interesu. Sindikatom je položil na srce, da je pogajalska miza edina prava pot, namesto stavk in protestov.

Vladna stran je v ta namen pripravila 1,3 milijarde evrov. Plače v javnem sektorju se bodo v prihodnje vsekakor izboljšale. "Največ bodo pridobili tisti zaposleni, ki so pod minimalno plačo," je poudaril Arčon.

Sindikatom je podpredsednik vlade Matej Arčon položil na srce, da je pogajalska miza edina prava pot, namesto stavk in protestov. Foto: STA/posnetek zaslona Na novinarsko vprašanje o ustreznosti komunikacije policije v zvezi z grožnjo z nasiljem v zadnjih dneh in odgovornosti, če se izkaže, da je bila neustrezna, je Arčon dejal: "Ključno sporočilo zgodbe je, da se starši zavemo tudi svoje odgovornosti ter ali dovolj dobro in kakovostno komuniciramo z lastnimi otroki."

Na vprašanje, kaj se bo v prihodnje dogajalo z Zavarovalnico Triglav in Pošto Slovenije, glede na spremembo strategije upravljanja državnih naložb, je zatrdil, da ju ne bodo prodajali in da morebitna prodaja nikoli ni bila predmet razprave nobenega koalicijskega sestanka.

Dodatna sredstva za izboljšanje kibernetske varnosti

Državni sekretar v kabinetu vlade Vojko Volk je v zvezi s hekerskimi napadi, ki se vrstijo v zadnjih tednih, povedal: "Kibernetski incidenti potekajo, vendar so zadeve obvladljive, gre za tako imenovane DDoS napade, kar pomeni oviranje dostopa do domen. Dnevno sprejemamo ukrepe, premier Golob pa je zagotovil dodatna sredstva in kadre za povečanje kibernetske varnosti."

Kibernetski incidenti se dogajajo vsepovsod. "Vemo, da je v večini primerov v ozadju Putinov režim, ni pa vedno kriv samo ta, v nekaterih primerih so zadaj tudi kriminalne združbe. Najpomembnejša pri tem je preventiva," je še poudaril.

Glede groženj z nasiljem in odgovornosti je pojasnil, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar odredil strokovni nadzor, ki je bil nujen in da bodo v primeru ugotovitve o nepravilnostih uvedeni sistemski, ne le individualni ukrepi.

Volk je tudi povedal, da bo prihodnji teden v varnostnem svetu potekalo glasovanje o spremembi statusa pridruženega članstva Palestine v polnopravno članstvo v ZN. "Slovenija bo glasovala za. Če bo izglasovan veto, se bo postopek preselil v generalno skupščino. Vseeno se ustvarjata pritisk in ozaveščanje glede končanje spopada med Izraelom in Palestino," je poudaril Volk.