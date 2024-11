Vojaki, policisti, občinski redarji in delavci v pravosodju zahtevajo več

Zadnja pogajanja v okviru plačnega stebra za javne uslužbence v državnih organih, občinah in javnih zavodih gasilcev so reprezentativni sindikati, ki v njih sodelujejo, zapustili. Danes so sporočili, da kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti v ponedeljek ne bodo parafirali.

Kot so zapisali v današnji izjavi za javnost, so se sindikati javnega sektorja, ki zastopajo delovnopravne in ekonomske interese javnih uslužbencev državnih organov, uprav organov pravosodja, uprav samoupravnih lokalnih skupnosti in poklicni gasilci, ki v pogajanjih za javni sektor tvorijo drugi steber, "po zelo tehtnem razmisleku" v četrtek "enoglasno odločili", da zapustijo pogajanja in vladi sporočijo, da kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (KPDU) v ponedeljek ne bodo parafirali.

Pred pogajalsko sejo namreč niso prejeli niti njenega besedila, ne v elektronski ne v fizični obliki, so pojasnili. Ob tem pa so dodali, da takšno ravnanje vladne strani ocenjujejo kot nepošteno, nestrokovno, nespoštljivo in skrajno ponižujoče.

Diskriminirali naj bi 35 tisoč javnih uslužbencev

"Od vladne strani pričakujemo, da ponovno prouči povsem korektno oblikovane predloge sindikalne strani, ki jih vztrajno zavrača, ter veliko bolj spodobno in pošteno pristopi k pogajanjem za kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti," so navedli v izjavi.

V nadaljevanju nato pričakujejo pogajanja za normativni del, kot ga imajo kolektivne pogodbe v drugih dejavnostih. "Kolektivne pogodbe v drugih dejavnostih veljajo za 160 tisoč javnih uslužbencev, medtem ko je 35 tisoč javnih uslužbencev države in uprav lokalnih skupnosti postavljenih na rob, ne le plačno, ampak tudi na področju urejanja preostalih pogojev dela in pravic, saj KPDU tega dela ne vsebuje," so opozorili v izjavi.

Ruši se vladna časovnica

Kot izhaja iz posredovane izjave, pod katero sta podpisana vodji stebrnih pogajanj na sindikalni strani, predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko in predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, gre za enotno stališče 18 reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki te pogodbe in med drugim zastopajo vojake, policiste, občinske redarje ter delavce v pravosodju in državni upravi.

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so razočarani zaradi, kot pravijo, skrajno podcenjujočega odnosa vlade in popolne ignorance ministra za obrambo Boruta Sajovica. Foto: STA V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije, ki je prav tako vključen v omenjena stebrna pogajanja, so v ločenem sporočilu zapisali, da sindikat ne bo pristopil k parafiranju predloga kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Tako so se odločili zaradi "skrajno podcenjujočega odnosa vlade in popolne ignorance ministra za obrambo Boruta Sajovica", so pojasnili.

V okviru pogajanj o načrtovani prenovi plačnega sistema ter v njenem okviru predvidenih dvigov plač je načrtovano, da bi stebrna pogajanja končali v tem tednu, v ponedeljek naj bi parafirali vsebino, ki bo vključena v kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev. Po izrekanju na organih sindikatov pa bi konec prihodnjega tedna vse dokumente še podpisali.