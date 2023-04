Vodje poslanskih skupin zavrnile predlog, ki je razburil del javnosti. Za glasovalo le Gibanje Svoboda.

S predlagano rešitvijo odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in težave, ki so se v zadnjem času pojavljale pri izvajanju javnih služb, je med razlogi za predlog novele navedla vlada. Novela med drugim daje podlago za razrešitev direktorja, če zavod ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov ali če pri delovanju zavoda pride do motenj ali do ponavljajočih se napak.

"Spremembe in dopolnitve se predlagajo zaradi učinkovitejšega, kakovostnejšega in strokovnejšega dela zavodov," je na kolegiju izpostavila generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl.

"Vtis je, da je zakon namenjen političnemu discipliniranju direktorjev, s katerimi pač nekdo ni zadovoljen," je dejal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Da gre le za politično obračunavanje z direktorji, ki pač niso po volji trenutni vladi, je izpostavila tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. "Potem bo prišla neka druga vlada in bo to tudi lahko izkoristila," je dejala.

Pri delovanju javnih zavodov sta pomembni vloga in odgovornost ustanovitelja, je izpostavil vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic. "In seveda, kadar stvari ne delujejo ali delujejo v nasprotju z javnim interesom, je treba pač sodelovati, iskati rešitve in pa pomagati," je dodal.

Sindikati razmišljajo o zbiranju podpisov za zakonodajni referendum

Predlog novele je med drugim razburil sindikate. V sindikalnih centralah so namreč prepričani, da želi vlada s sprejetjem novele obiti in oslabiti svete zavodov ter zmanjšati njihov vpliv pri razreševanju direktorjev zavodov, kar je po njihovem mnenju poskus politične grobe uzurpacije zavodov.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) razmišlja o možnosti začetka zbiranja podpisov za zakonodajni referendum, če bi državni zbor sprejel vladni predlog novele zakona o zavodih. Kot so sporočili iz sindikata, nasprotujejo možnosti razreševanja vodstev vrtcev in šol mimo svetov zavodov.

Pravna mreža: Predlog novele je bil na vladi obravnavan netransparentno

Pravna mreža za varstvo demokracije meni, da je bil predlog novele na vladi obravnavan netransparentno in brez javne razprave. Predlog novele zmanjšuje avtonomijo javnih zavodov in povečuje tveganje za podreditev njihovega delovanja vsakokratni oblasti na državni in lokalni ravni, so opozorili.

Tudi Združenje občin Slovenije je predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič pozvalo k vključitvi občin v obravnavo novele zakona o zavodih.

Predstavniki delojemalcev in delodajalcev so na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) od vlade usklajeno zahtevali umik predloga novele zakona o zavodih iz parlamentarnega postopka. Če vlada tega ne bo storila, pričakujejo, da bodo predlog novele kot neustrezen za nadaljnjo obravnavo izločili poslanci. Na ESS je bilo slišati tudi grožnjo z naknadnim zakonodajnim referendumom.

Kolegij predsednice DZ je danes med drugim za več zakonskih predlogov odločil, da jih bo DZ obravnaval po skrajšanem postopku, in sicer novelo zakona o informacijski varnosti, spremembe zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, novelo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, novelo zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, novelo zakona o javnih financah in novelo zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

Sprejeli so tudi terminski program dela DZ za maj, junij in julij.

Sindikati in delodajalci na seji ESS ostro proti predlogu novele zakona o zavodih

Predstavniki delojemalcev in delodajalcev so na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) od vlade usklajeno zahtevali umik predloga novele zakona o zavodih, ki prinaša prenovljene razloge za razrešitev direktorjev, iz parlamentarnega postopka. Bojijo se namreč, da bi lahko spremembe prinesle politizacijo javnih zavodov.

Kot je po seji ESS povedal izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, so sindikalne in delodajalske organizacije zmotile predlagane spremembe v zvezi z novo pristojnostjo ustanovitelja javnega zavoda, to je vlade, da direktorja enostransko razreši mimo volje sveta zavoda in (za največ leto dni, op. a.) imenuje vršilca dolžnosti direktorja.

To bi po Zorkovih besedah lahko pomenilo politizacijo javnih zavodov tako na občinski kot državni ravni, na občinski denimo glede šol in podobno, na državni pa denimo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).