Vodja republikancev vnovič poražen

V sedmem krogu glasovanja je McCarthy dobil 201 glas, 19 upornikov je glasovalo za Byrona Donaldsa s Floride, Matt Gaetz s Floride pa je predlagal bivšega predsednika Donalda Trumpa.

Tako kot doslej je največ glasov spet dobil vodja demokratov Hakeem Jeffries iz New Yorka, in to ponovno vseh 212 demokratskih glasov. Vseh članov predstavniškega doma je 435, vendar manjka demokratski poslanec, ki je kmalu po volitvah novembra lani umrl, tako da imajo republikanci 222 sedežev, demokrati pa 212.

Za McCarthyja ni sprememb niti po sredinih pogajanjih

Za McCarthyja se ni spremenilo nič, tudi ne po sredinih pogajanjih z uporniki, kjer jim je ponudil dodatne ugodnosti. To je po drugi strani razburilo manj skrajne republikance, ki se, po poročanju ameriških medijev, sedaj že tiho pogajajo z demokrati o tudi zanje sprejemljivemu republikancu na čelu predstavniškega doma ali določenih popuščanjih.

McCarthy je med pogajanji s skrajneži, ki spadajo v tako imenovano poslansko skupino Svobode, skoraj povsem razvodenel svoj prihodnji položaj, če mu ga uspe osvojiti.

Med pogajanji jim je naročil še pice

Upornikom je dal dovolj glasov v prihodnjem odboru za pravila, ki obravnava vse zakonske predloge, preden lahko gredo na glasovanje. Na ta način bodo skoraj zanesljivo onemogočili dvig dovoljene meje javnega dolga, ko to spet pride na vrsto nekje avgusta letos, in pahnili ZDA v plačilno nesposobnost.

Privolil je tudi v to, da lahko glasovanje o odstavitvi predsednika kongresa po novem zahteva le en sam kongresnik. Popustil jim je tudi pri nekaterih drugih vprašanjih, v sredo zvečer pa jim je med pogajanji naročil še pice.

McCarthy se je sicer že kar preselil v pisarno predsednika predstavniškega doma, na kar je opozoril Gaetz in poudaril, da do tega ni upravičen.

Tehtnice na McCarthyjevo stran ne more premakniti niti bivši predsednik Trump, ki mu je po torkovem prvem dnevu porazov na volitvah izrazil podporo. Pot naprej za zdaj ni jasna, razen tega, da se bodo volitve nadaljevale.

Najdaljše volitve za predsednika 34. kongresa leta 1855

Najdaljše volitve v zgodovini so bile za predsednika 34. kongresa leta 1855, ko je šele po dveh mesecih in 133 krogih glasovanja zmagal republikanec Nathaniel Banks iz Massachusettsa.

Ameriški analitiki skušajo ugotoviti, kaj je težava za upornike, ki si najbolj želijo, da predstavniški dom začne del s spodnašanjem agende predsednika ZDA Joeja Bidna in preiskavami njegove vlade.

Šlo naj bi za star problem skrajne manjšine republikanskih poslancev, ki so povzročali težave že voditeljema republikancev Johnu Boehnerju in kasneje Paulu Ryanu. Včasih so se imenovali Gibanje čajank, sedaj je to poslanska skupina Svobode. Gre za ideologijo odločnega nasprotovanja sistemu, ki davke porablja še za kaj drugega kot vojsko in policijo, zlasti za socialne programe.

Prepričati jih ne more niti Trump

Kot kaže, jih ne more prepričati niti Trump, ki je prišel na oblast prav z izkoriščanjem podobne politične ideologije skupaj z odločnim nasprotovanjem nezakonitemu priseljevanju v ZDA.

McCarthyja ne marajo, ker je v preteklosti pokazal nekaj pripravljenosti za sprejemanje nujnih kompromisov pri vladanju. Nazadnje se jim je zameril, ker ni mogel ustaviti potrditve 1.700 milijard dolarjev vrednega proračuna za leto 2023, ki traja do 1. oktobra.

Ob zavedanju, da bodo le težave, so ga iz pogajanj izključili senatni republikanci, ki so se z demokrati v predstavniškem domu in senatu konec lanskega leta dogovorili o tem.