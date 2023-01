Poraz za vodjo republikancev McCarthyja

Glasove je oddalo 434 poslancev, ker en demokrat manjka, saj je po novembrskih vmesnih volitvah umrl. Poleg Jeffriesa in McCarthyja so glasove dobili še republikanec Andy Biggs iz Arizone, in sicer deset, Jim Jordan iz Ohia šest, po enega pa so dobili še trije republikanci. Člani predstavniškega doma lahko za predsednika predlagajo kogarkoli.

Po objavi izidov prvega kroga se je dvignil Jordan in nanizal kritike vlade predsednika Joeja Bidna, kolege pa pozval, da je čas, da začnejo delo. Brez izvolitve predsednika predstavniški dom ne more začeti delo. Jordan je ob tem celo pozval demokrate, naj volijo za McCarthyja.

To, kar se dogaja v predstavniškem domu kongresa, je zgodovinsko, saj večinska stranka ni imela takšne težave z izvolitvijo predsednika več kot poldrugo stoletje. Zgodovinsko je tudi s tega vidika, da so demokrati povsem enotni, republikanci pa v razsulu.

Za Jordanom in Petom Aguilarjem se je namreč oglasil republikanec Matt Gaetz s Floride in predlagal Jima Jordana, ki je tik pred tem predlagal McCarthyja. To je bila napoved, da trajanja iskanja novega predsednika predstavniškega doma ni mogoče predvideti.

Predsednik poslanske skupine republikancev, ki so si nadeli ime Svoboda, Scott Perry iz Pensilvanije je že pred glasovanjem dejal, da McCarthyja ne bo podprl, čeprav je ta med pogajanji svobodnjakom, ki so tudi trdni podporniki Donalda Trumpa, na veliko popuščal.

"McCarthy v zadnjih 14 letih ni dokazal, da je pripravljen spremeniti zadeve v Washingtonu," je izjavil Perry pred glasovanjem. Pred tem je devet svobodnjakov McCarthyju poslalo zahteve, kdo vse je lahko član vodstva, Kalifornijec pa ni mogel popustiti pri vseh. Med koncesijami najbolj konservativnim predstavnikom republikancev je bila tudi poenostavitev postopka zamenjave predsednika predstavniškega doma.

McCarthy bo kljub porazu vztrajal

McCarthy je pred glasovanjem v govoru svojim kolegom nanizal koncesije, ki jih je dal, posvaril pred kaosom, ki čaka stranko namesto slavja po prevzemu večine, in dejal, da si je ta položaj zaslužil.

"Zaslužil sem si to službo, zaslužili smo si večino in gromska strela, danes bomo zmagali," je dejal in prejel stoječe ovacije kolegov z izjemo približno dvajsetih iz vrst svobodnjakov, brez katerih pa ne more zmagati v tekmi za položaj predsednika predstavniškega doma. Kasneje je javno zagotovil, da ne gre nikamor in da bo vztrajal, s čimer je skušal preventivno preprečiti zamisel o kakšnem novem kandidatu, ki bi bil sprejemljiv za vse republikance.

McCarthyjevo kandidaturo za položaj je pred prvim krogom glasovanja napovedala članica vodstva stranke Elise Stefanik iz New Yorka. Nato je kandidaturo vodje demokratov Hakeema Jeffriesa iz New Yorka napovedal poslanec iz Kalifornije Pete Aguilar. Nato se je dvignil še republikanec iz Arizone slovenskega rodu Paul Gosar, ki je predlagal kolega svobodnjaka iz Arizone Andyja Biggsa.

Bivši predsednik ZDA Donald Trump, ki ohranja vpliv na stranko, se proti McCarthyju ni izrekel, vendar pa njegovi največji zagovorniki v kongresu niso enotni, kar so pokazale izjave Jordana in Gaetza pred drugim krogom glasovanja.