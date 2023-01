Izvolitev predsednika predstavniškega doma v ZDA: to se je zgodilo prvič v sto letih

Predstavniškemu domu ameriškega kongresa v torek po treh krogih glasovanj ni uspelo izvoliti svojega novega predsednika, saj nobeden od kandidatov ni dobil potrebnih 218 glasov. Da je spodnji dom kongresa po prvem krogu brez predsednika, se je zgodilo prvič v sto letih. To pomeni, da se bo iskanje predsednika nadaljevalo, ker predstavniški dom brez tega ne more začeti dela.

V vseh treh krogih glasovanj je največ glasov sicer dobil novi vodja demokratov Hakeem Jeffries iz New Yorka, ki je na čelu stranke nasledil Nancy Pelosi iz Kalifornije. Demokrati so po dolgih letih tokrat povsem enotni in uživajo v težavah republikancev, ki kljub večini ne morejo potrditi svojega kandidata.

Na izvolitev še vedno upa vodja republikancev

Na izvolitev še vedno upa vodja republikancev Kevin McCarthy iz Kalifornije, vendar se sooča z odločno opozicijo nekaterih skrajno desnih članov svoje poslanske skupine.

McCarthy je v prvih dveh krogih dobil 203 glasov podpore, v tretjem pa enega manj, saj je namesto 19 kot v prvih dveh krogih v tretjem proti njemu glasovalo 20 republikancev. McCarthy obljublja, da bo vztrajal pri kandidaturi, saj meni, da si je položaj zaslužil, vendar za zdaj ni jasno, kako mu bo to uspelo.

Volitve se bodo spet začele danes ob 18. uri po srednjeevropskem času.

Na vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata 8. novembra lani so tesno zmagali republikanci, ki so v 435-članskem predstavniškem domu osvojili 222 sedežev, demokrati pa 213, vendar je eden od njih, Donald McEachin iz Virginije, kmalu po izvolitvi umrl in jih imajo zdaj do 212.

Kandidat mora za izvolitev osvojiti 218 glasov

Za izvolitev je treba osvojiti večino vseh oddanih glasov, kar ob polni udeležbi pomeni najmanj 218 glasov. Glasuje se na arhaičen način, tako da vsak poslanec, ko je na vrsti, na glas pove ime kandidata, ki ga podpira.

Najdaljše volitve v zgodovini so bile za predsednika 34. kongresa leta 1855, ko je šele po dveh mesecih in 133 krogih glasovanja zmagal republikanec Nathaniel Banks iz Massachusettsa.

Nova generacija konservativnih republikancev, ki so podporniki bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, želi v Washingtonu porušiti ustaljeni red in ruši McCarthyja.

Eden od njih je Jim Jordan iz Ohia, ki je sicer pred drugim krogom izrazil podporo McCarthyju, ker želi čim prej začeti ovirati predsednika Joeja Bidna, vendar pa so ga kolegi potem še dvakrat predlagali na položaj in v tretjem krogu je dobil celo 20 glasov.

V prvem krogu je deset glasov dobil Andy Biggs iz Arizone, devet pa nekaj drugih republikancev. V drugem krogu je Jordan dobil 19 glasov, v tretjem pa 20. Demokrat Jeffries je medtem prehiteval vse s po 212 glasovi v vseh treh krogih.

Glasovanje lahko poteka v neskončnost oziroma dokler se republikanci, ki si želijo sprožati preiskave Bidna in njegove vlade po odborih, ne dogovorijo. Trump se za zdaj v bitko ne vpleta. Med drugim tudi zato, ker so glede McCarthyja razdeljeni tudi njegovi izraziti podporniki.

Ameriški mediji ugibajo, da bi bil lahko alternativa McCarthyju Steve Scalise iz Louisiane, ki je zelo konservativen, vendar je taka zdaj vsa stranka. Poleg tega je "narodni heroj", saj je preživel strelno rano, ki jo je leta 2017 utrpel med treningom kongresne tekme v bejzbolu.

V senatu, kjer so demokrati po volitvah povečali večino za en glas, medtem vse gladko teče. Newyorčan Chuck Schumer ostaja vodja večine, Mitch McConnell, ki se bo danes doma v Kentuckyju kazal z Bidnom ob javnih infrastrukturnih projektih, ki jih je omogočil zakon s podporo obeh strank, pa je s 15 leti na čelu senatnih republikancev uradno postal vodja stranke v senatu z najdaljšim stažem.