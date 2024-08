Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za vršilca dolžnosti direktorja Filmskega studia Viba film Ljubljana imenovala Mitjo Bravharja, diplomiranega profesorja zgodovine in umetnostne zgodovine. Vodenje Viba filma je prevzel s 5. avgustom, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Kot so zapisali na ministrstvu, je Bravhar od avgusta 2023 opravljal funkcijo v. d. direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška. V Centru urbane kulture Kino Šiška je bil pred tem pomočnik direktorja za menedžment in finance. Na zadnjem razpisu se je potegoval tudi za direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška.

Ima več kot 24 let delovnih izkušenj v javnih zavodih in neprofitnih organizacijah ter podjetjih zasebnega sektorja, kjer je bil odgovoren predvsem za odnose z javnostmi, marketing, produkcijo, program ter organizacijo dogodkov in festivalov, med drugim v Mestnem muzeju Ljubljana, Mestnem gledališču ljubljanskem, Špas teatru in Mini teatru.

Nazadnje je Vibo kot direktor vodil Vojko Stopar

Od leta 2009 je bil zaposlen v Centru urbane kulture Kino Šiška, kjer je skrbel za poslovodenje in finance, vodenje umetniškega programa uprizoritvenih umetnosti, vodenje avdio-vizualnih umetnosti in vodenje mednarodnih umetniških projektov. Je producent in član umetniškega sveta CoFestivala - mednarodnega festivala sodobnega plesa.

Leta 2019 je postal tudi član upravnega odbora EDN – European Dance Development Network, kjer pokriva področje financ in organizacije dela, so še zapisali na ministrstvu.

Pred Bravharjem je Viba film kot v. d. direktorja vodila Suzana Zirkelbach, kot direktor je Vibo nazadnje vodil Vojko Stopar.