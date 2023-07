Viba finančno okrepljena k svetlejši prihodnosti slovenskega filma

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v četrtek obiskala Filmski studio Viba film Ljubljana in se ob ogledu produkcijskih in postprodukcijskih prostorov v pogovoru z vodstvom seznanila z delovanjem in načrti zavoda. Letos je ministrstvo Vibi namenilo 525 tisoč evrov.

Filmski studio v Stegnah je bil dograjen leta 2003 in je bil v nekaterih segmentih − zlasti postprodukciji − med najsodobnejšimi v regiji, vendar je sčasoma zaradi nezadostnih vlaganj in hitrega razvoja filmske tehnike zastareval.

V zadnjih letih se je stanje glede naložb nekoliko izboljšalo, pomemben korak k posodobitvi pa je bil narejen letos, ko je ministrstvo za kulturo za nakup tehnike in najnujnejšo obnovo hiše namenilo dodatnih 525 tisoč evrov, kar so najvišja sredstva, s katerimi razpolaga Viba v zadnjih 15 letih, so sporočili z ministrstva.

Ministrica: Viba za slovensko kulturo in film neprecenljiva

Ministrica Vrečko je ob tej priložnosti povedala, da je Viba za slovensko kulturo in film neprecenljiva. "Njena zgodovina seže v povojne čase in je pravzaprav še edini tovrstni državni studio v Evropi, ki ni bil nikoli privatiziran. Lahko smo ponosni, da imamo takšno institucijo, ki nam kot mali državi daje prednost pred drugimi. Slovenski film je resnično v izjemno dobri kondiciji in prav je, da produkcijo, kolikor se le da, podpiramo."

"Z letošnjimi naložbami bo Viba lahko omogočila vzporedno tehnično opremljenost vsaj dveh filmskih projektov, kar je v obdobju, ko beležimo izredno veliko produkcij tako imenovanega nacionalnega filmskega programa, še posebej pomembno," je povedal direktor Vibe Vojko Stopar.

Najpomembnejši pridobitvi sta oba filmska studia

Najpomembnejši pridobitvi z izgradnjo objekta v Stegnah sta oba filmska studia z zadovoljivo tehnično opremo in spremljevalni produkcijski in postprodukcijski prostori, med katerimi izstopa sodobna mešalnica zvoka. Viba razpolaga tudi s fundusom garderobe in rekvizitarno. Zavod ima 12 zaposlenih, med drugim filmske tehnike na področju snemalne, svetlobne tehnike in videopostprodukcije, za mobilno tonsko tehniko in avdiopostprodukcijo pa ima stalne zunanje sodelavce.