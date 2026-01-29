Vlada za direktorja TNP imenovala Uroša Brežana

Vlada je na današnji seji za novega direktorja Triglavskega narodnega parka (TNP) imenovala nekdanjega ministra in tolminskega župana Uroša Brežana, ki ga je že novembra lani podprl tudi svet zavoda. Kot je pojasnil minister za naravne vire Jože Novak, člani vladne ekipe pri glasovanju o Brežanu niso ugotovili morebitnega nasprotja interesov.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za naravne vire in prostor Novak, je vlada pri imenovanju Brežana sledila mnenju sveta zavoda TNP, da je nekdanji minister in tolminski župan primeren za imenovanje na ta položaj.

Člani ministrske ekipe so pri tem po Novakovih besedah upoštevali njegove strokovne kompetence ter izkušnje na področju varstva narave in upravljanja prostora. Pomembno vlogo je imelo tudi njegovo poznavanje okoljskih izzivov in lokalnega prostora, ki ga je pridobil kot dolgoletni župan Občine Tolmin. Foto: STA ,

Z namenom transparentnega odločanja o imenovanju novega vodstva TNP je vlada po Novakovih besedah razpravljala tudi o morebitnem obstoju nasprotja interesov članov vlade in o dolžnem ravnanju izogibanja nasprotju interesov, kot to določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, na kar jo je opozorila tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

"Brežan je v času ministrovanja sicer sodeloval z nekaterimi trenutnimi člani vlade, vendar zgolj članstvo v vladi za obstoj nasprotja interesov samo po sebi po mnenju vlade ne zadostuje. To bi namreč pripeljalo do absurdnega položaja, da preostali ministri ne bi mogli odločati o imenovanju na funkcije ali druge položaje svojih kolegov ministrov. Poleg tega je vlada kolegijski organ, sestavljen iz ministrov koalicijskih strank, kar zagotavlja tudi vsebinsko in politično ravnotežje pri odločitvah," je pojasnil Novak.

Ob tem je spomnil, da sta od prenehanja Brežanove funkcije ministra za naravne vire in prostor minili že dve leti. Vlada prav tako meni, da politično sodelovanje nekaterih ministrov vlade v istem organu, v katerem je deloval izbrani kandidat za imenovanje za direktorja TNP, ni okoliščina, zaradi katere bi morali biti posamezni ministri izločeni iz postopka odločanja o imenovanju direktorja.

Člani vlade pa po Novakovih navedbah tudi niso zaznali obstoja kakršnihkoli drugih okoliščin nasprotja interesov v zadevi. "Pri tem je seveda treba upoštevati tudi to, da je svoboda političnega izražanja ustavna svoboščina kogarkoli," je dodal.

Postopek se je zavlekel zaradi prijave na KPK

Brežan vodenje TNP za štiriletni mandat prevzema v petek. Dosedanjemu direktorju Titu Potočniku je mandat direktorja uradno potekel v ponedeljek. Predsednik sveta zavoda Dušan Vučko je v preteklih dneh opozoril, da stanje brez direktorja resno ogroža nemoteno delovanje javnega zavoda, in vlado pozval k njegovemu čimprejšnjemu imenovanju.

Ministrstvo za naravne vire je sicer izbirni postopek končalo novembra, imenovanje direktorja pa je v pristojnosti vlade. Po informacijah STA naj bi se postopek imenovanja zavlekel zaradi anonimne prijave v zvezi s postopkom imenovanja direktorja TNP na KPK.

Da vodijo predhodni preizkus prijave, so za STA v torek potrdili tudi na komisiji. Kot so pojasnili, so ob zaznavi, da je med kandidati za novega direktorja nekdanji minister Brežan, na vlado novembra poslali po njihovi oceni dobronameren dopis glede ravnanja uradnih oseb v okoliščinah nasprotja interesov.

Kot so poudarili, so z dopisom zgolj opozorili, da morajo biti člani vlade pri glasovanju pozorni na morebitno nasprotje interesov, ter pojasnili, kakšni politični, poslovni ali osebni stiki primeroma lahko predstavljajo takšne povezave, pri katerih bi se moral posameznik iz glasovanja izločiti. Pri okoliščinah nasprotja interesov gre namreč za najrazličnejše okoliščine, ki jih je treba presojati v vsakem konkretnem primeru, in to je odgovornost vsake posamezne uradne osebe, v konkretnem primeru posameznega ministra.