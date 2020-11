Do zdaj so morali starši otrok za sobivanje v zdravstvenem zavodu ob otroku, staremu šest let ali več, plačati sami.

Do zdaj so morali starši otrok za sobivanje v zdravstvenem zavodu ob otroku, staremu šest let ali več, plačati sami. Foto: Getty Images

Po trenutno veljavni zakonodaji (23. člen ZZVZZ) morajo starši za sobivanje v zdravstvenem zavodu ob otroku, staremu šest let ali več, plačati sami, saj jim tega zdravstveno zavarovanje ne krije.

A ker je prisotnost starša ob bolnem otroku osnovna pravica in ne poseben privilegij, je društvo Junaki 3. nadstropja v preteklih mesecih dalo pobudo za spremembo zdravstvene zakonodaje, natančneje 23. člena ZZVZZ, za zvišanje starostne meje, do katere bi staršem ob otroku v bolnišnici krilo stroške obvezno zdravstveno zavarovanje. Ko otrok dopolni šest let, njegovi starši nimajo več pravice do kritja stroškov sobivanja.

Društvo je pobudo poslalo v državni zbor, premierju in vladi, vsem poslanskim skupinam in nekaterim županom. Ozaveščanje je obrodilo sadove in naposled se je nekaj poslancev osebno zavzelo za reševanje težave ter vlado pozvalo k rešitvi.

Starostna meja se bo zvišala na 15 let ali več. Foto: Getty Images

Predlog rešitve vključen v PKP6

Vlada je ta pereči problem vključila v program 38. redne seje in predlog rešitve zajela v 102. členu Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 ali na kratko PKP6.

Po tem predlogu bodo za sobivanje v bolnišnici plačali samo starši otrok, starih 15 let ali več.

Novice so v društvo izjemno veseli, so pa ob tem že sporočili, da bodo skladno s svojimi programi pomoči še naprej krili stroške sobivanja staršem otrok, starih 15 let ali več, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani.

V društvu Junaki 3. nadstropja, kjer so zbrani starši otrok, obolelih za rakom, se zavedajo, da je lahko za marsikatero družino to velik finančni zalogaj, še posebej, ko otroci zbolijo za težko boleznijo, pri kateri je zdravljenje dolgotrajno.

