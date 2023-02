Vlada umaknila predlog o 600 evrih dodatka sodnikom in tožilcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakon, ki bi pravosodnim funkcionarjem z januarsko plačo do uveljavitve reforme plačnega sistema v javnem sektorju oziroma najdlje do konca leta 2023 prinesel dodatek v višini 600 evrov bruto, je zaradi neustavnosti umaknjen iz procedure.

Foto: Ana Kovač

Vlada je iz zakonodajnega postopka umaknila predlog zakona o začasnem dodatku sodnikom in državnim tožilcem, po katerem bi pravosodni funkcionarji od 1. januarja prejemali mesečni dodatek v višini 600 evrov bruto.

Na januarski občni seji sodniškega društva je predsednik vlade Robert Golob na presenečenje vseh napovedal, da bodo sodniki in državni tožilci dobili 600 evrov bruto dodatka k plači.

Potem ko je pred tremi dnevi vlada na dopisni seji določila besedilo predloga zakona o začasnem dodatku sodnikom in državnim tožilcem in ga poslala v obravnavo DZ po nujnem postopku, so danes iz pravosodnega ministrstva sporočili, da je zakon umaknjen iz procedure.

Po poročanju Dela je predlog zakona neustaven in zato umaknjen iz procedure.

Za danes je bila tudi sklicana seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bi člani odbora obravnavali prav ta zakon, a je bila že odpovedana. Predlog zakona naj bi sicer DZ nato v petek obravnaval na izredni seji, a bo ta zaradi vladnega umika predloga zakona iz zakonodajnega postopka zdaj, kot kaže, umaknjen z dnevnega reda seje.

Po ocenah, ki jih je sporočilo ministrstvo, bi ta dodatek prejemalo 1.093 sodnikov in tožilcev, finančni učinek začasnega ukrepa pa je na letni ravni ocenjen na 9,1 milijona evrov.