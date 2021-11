Vlada spreminja nekatere covidne ukrepe

Vlada je na dopisni seji spremenila odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom. Med drugim bodo testi za samotestiranje, ki jih bodo otroci opravljali v šolah, veljali tudi za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Samotestiranje bo od srede obvezno za vse učence in dijake, in sicer trikrat tedensko.

Z odlokom se tudi določa pogoje za samotestiranje za učence, dijake ter otroke in mladostnike, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, pri čemer se določi, kdaj se samotestiranje opravi v šoli in kdaj v domačem okolju, soglasje staršev za samotestiranje učencev ter šolanje učencev v osnovni šoli na daljavo, piše v sporočilu za javnost. V uradnem listu je bil v četrtek že objavljen spremenjen odlok, iz katerega so razvidne tudi podrobnosti.

Samotestiranje bo obvezno trikrat tedensko

Samotestiranje bo od srede namreč obvezno za vse učence in dijake, in sicer trikrat tedensko. Izvajalo se bo v šoli, pod nadzorom strokovnih delavcev. Kot je v četrtek po seji vlade povedal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec, se bodo učenci in dijaki, ki se ne bodo želeli samotestirati ali nositi mask, izobraževali na daljavo. Izjema bodo le učenci in dijaki s posebnimi potrebami, ki se bodo lahko samotestirali tudi doma, če se iz objektivnih razlogov v šoli ne bodo mogli.

Kot je s spremembami odloka danes še določila vlada, za učence, dijake, otroke in mladostnike ter za študente oz. udeležence izobraževanja odraslih hitri test za samotestiranje, ki ga opravijo zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa oz. študija, šteje za izpolnjen pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

Obvezno tudi upoštevanje priporočil NIJZ glede prezračevanja prostorov

Sicer pa je med novostmi, ki jih je vlada določila z zadnjo spremembo odloka, tudi obvezno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prezračevanja prostorov.

Vlada prav tako določa obvezno izdajo potrdila v primeru presejalnega testiranja s hitrim antigenskim testom ter razširja vrsto oseb pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki lahko napotijo osebo na testiranje s testom PCR s tem, da se upošteva predpis, ki ureja mikrobiološke raziskave.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati v cerkvah

Z odlokom bo po novem določeno tudi, da pogoja PCT ni treba izpolnjevati uporabnikom storitev uresničevanja individualne verske duhovne oskrbe, obenem pa je odpravljena izjema za verske uslužbence, po kateri jim pri opravljanju individualne duhovne oskrbe ni treba uporabljati zaščitne maske.

Kongresna in sejemska dejavnost se lahko izvaja na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in ob uporabi zaščitne maske, med udeleženci pa mora biti zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Pri sejemski dejavnosti je treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev.

Za preverjanje pogoja PCT v trgovskih središčih odgovoren upravnik

V spremenjenem odloku je vlada določila tudi odgovorno osebo za preverjanje pogoja PCT v trgovskih središčih. To je upravnik oz. lastniki, solastniki in najemniki poslovnih prostorov, ki poslujejo v sklopu trgovskega središča.

Javne kulturne prireditve bodo dovoljene tudi na odprtih površinah.