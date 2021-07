Vlada spremenila pravila za nočne klube in diskoteke

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembo glede nočnih klubov in diskotek. Spremenili so poimenovanje in dikcijo, kar bo onemogočilo izigravanje s strani organizatorjev prireditev.

S predlaganim odlokom se spremeni dikcija nočnih klubov in diskotek v t. i. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji bo začel veljati 26. julija in bo veljal do vključno 1. avgusta.

Kot so zapisali po seji vladi, so se za spremembo odločili zaradi hitrega porasta okužb z različico delta v državah članicah EU, zaradi česar obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije novega koronavirusa v Sloveniji.

V igralnico le s PCT protokolom

Foto: STA V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo PCT pogoj.

Pri tem dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa, dokazilo s testom HAG pa ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa. Ta pogoj pa ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja najmanj tri metre med robovi miz.

Določena je tudi obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje pogoja PCT za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač. Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja (PCT) člena obvezno v vseh zgoraj navedenih prostorih.