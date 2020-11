Vlada sprejela pomembno odločitev

Vlada se je na današnji redni seji na Brdu pri Kranju kot vsak teden seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in izvajanjem ukrepov za obvladovanje in zamejitev epidemije covida-19, je na popoldanski novinarski konferenci povedal uradni vladni govorec Jelko Kacin. Pri tem je bila vlada osredotočena na načine testiranje, število novih okužb, vdore v domove starejših občanov in na razmere v bolnišnicah.

Glede na razmere je vlada podaljšala veljavnost ukrepov

Glede na aktualne razmere je sklenila, da za teden dni podaljša omejitve, ki se nanašajo na začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, tudi na področju voznikov in vozil. Vladna odločitev je bila pričakovana in pomeni, da se vsaj še sedem dni ne bodo izvajale dejavnosti, kot so usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, prav tako ostajajo zaprte vse nenujne trgovine razen redkih izjem, piše STA.

Foto: Getty Images Poleg živilskih trgovin bodo lahko odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo blago za osebno nego in čiščenje. Izjeme so na primer tudi lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke in zavarovalniške storitve, pošta, dostavne službe ter servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles. Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev na daljavo.

Vlada je danes sprejela tudi sklep o začasnem prenehanju rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, s čimer se začasno ustavijo roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih določeni z zakonom, je še pojasnil Kacin. To je ugotovila na podlagi zakona o sodiščih, ki določa, da roki ne tečejo, če je zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje vseh sodišč in oteženo uveljavljanje pravic strank. Zadržanje teka rokov sicer ne sme trajati več kot tri mesece.

Vlada je ravno tako za 14 dni podaljšala uporabo ukrepov in omejitev, ki so določene v odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Odločitev glede podaljšanja drugih protikoronskih ukrepov, kot so omejitev gibanja ponoči in prehajanja med občinami, bo vlada sprejela v petek na dopisni seji, je Kacin pojasnil za STA.

Slovenija se strinja s predlaganimi ukrepi glede cepiva

Vlada je med drugim sprejela tudi stališče o sporočilu Evropske komisije. Seznanila se je o pripravljenosti za strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti bolezni covid-19. Kot so dejali na vladi, Slovenija pozdravlja sporočilo komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, saj se zavzema za pravočasen dostop do varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih cepiv.

"Slovenija se strinja s predlaganimi ukrepi glede uvedbe in zadostne precepljenosti, pri čemer opozarja na solidarnost med državami članicami pri medsebojni pomoči glede zalog cepiv, potrebne medicinske in zaščitne opreme," so ob tem dodali na vladi.