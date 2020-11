Grozovite posledice pandemije: umrlo bi lahko do dva milijona otrok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sklad ZN za otroke (Unicef) je zaradi številnih omejitev v času pandemije covid-19 tako na zdravstvenem kot družbenem področju danes posvaril pred izgubljeno generacijo otrok. Prepričani so, da bo imela kriza hude posledice za izobraževanje, zdravje in počutje otrok. Opozarjajo, da bi lahko zaradi okrnitve in prekinitve nekaterih nujnih storitev v prihodnjih 12 mesecih umrla dodatna dva milijona otrok.

"Dlje ko bo trajala kriza, hujše bodo posledice za izobraževanje, zdravje, prehrano in počutje otrok. Prihodnost celotne generacije je v nevarnosti," je po pisanju STA posvarila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore.

Močno je upadlo število otrok, ki prejemajo zdravstveno pomoč

Glede na poročilo Unicefa je v tretjini od 140 obravnavanih držav upadlo število otrok, ki prejemajo določeno zdravstveno pomoč. To vključuje cepljenje, ambulantno obravnavo in zdravstveno oskrbo ob rojstvu. Razlog za to je predvsem strah pred okužbo z novim koronavirusom.

Okoli 265 milijonov deklic in dečkov ostalo brez šolske malice

Opozarjajo tudi, da je okoli 265 milijonov deklic in dečkov ostalo brez šolske malice. Zaprtje šol je prizadelo vsakega tretjega šolarja, kar je okoli 572 milijonov otrok. Unicef še ocenjuje, da bo letos podhranjenih od šest do sedem milijonov otrok, mlajših od pet let, kar predstavlja 14-odstotni porast, poroča STA.

V prihodnjih 12 mesecih dodatna dva milijona smrti otrok

Posledice omejitev med pandemijo bodo po oceni Unicefa grozovite. Opozarjajo, da bi lahko okrnitev in prekinitev nekaterih nujnih storitev v prihodnjih 12 mesecih povzročili dodatna dva milijona smrti otrok in 200 tisoč mrtvorojenih otrok, poroča STA.