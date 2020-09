Vlada se pripravlja na zmanjšanje birokratskih ovir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič bo danes predstavil predlog ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Kakšni bodo, ni znano, je pa med drugim pričakovati znižanje obdavčitve višjih plač in skrajšanje davčnih postopkov. Novinarsko konferenco bomo od 12.30 dalje prenašali v živo.

Vlada je 19. maja letos ustanovila strateški svet za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Vodi ga Ivan Simič, nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave. Debirokratizacija je bila sicer pogosta prioriteta vseh dosedanjih vlad.

"Več kot 20.000 predpisov je enostavno preveč," je ob ustanovitvi strateškega sveta tvitnil premier Janez Janša. Napovedal je, da bodo odpravili bistveno število ovir, ki dušijo predvsem male podjetnike, že do konca tega leta.

Že sredi marca je ob oblikovanju nove vlade nekaj ministrov izpostavilo debirokratizacijo kot prednostno nalogo. Ukrepi za debirokratizacijo so bili v ospredju tudi na včerajšnjem koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju. Na mizo so dobili širši nabor ukrepov, ki jih bodo v roku 14 dni pregledali in predložili ukrepe, za katere se bodo poenotili.

Na nujnost administrativne poenostavitve poslovanja opozarjajo tudi gospodarstveniki. Debirokratizacijo vidijo kot ključen izziv za našo prihodnost.