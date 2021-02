Vlada razrešila Gašpariča, novi državni sekretar Mitja Slavinec

Vlada je s funkcije državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razrešila Jureta Gašpariča, na njegovo mesto pa imenovala Mitjo Slavinca, ki bo funkcijo prevzel v sredo, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Mitja Slavinec je doktor fizikalnih znanosti. Od leta 2015 je dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, pred tem pa je bil dve leti predstojnik oddelka za fiziko na omenjeni fakulteti. Med letoma 2004 in 2008 je bil poslanec državnega zbora iz vrst LDS.

Gašparič: Gradivo je bilo pripravljeno in predano pravočasno

Razrešeni državni sekretar Jure Gašparič se je izpostavil, potem ko vlada pred tednom dni ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v visokošolske programe. Premier Janez Janša je takrat dejal, da je ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec naročil, naj razišče razloge, zakaj je na ministrstvu prišlo do poznega predloga, in tudi sankcionira tiste, ki so za to odgovorni.

Gašparič je takrat za nekatere medije zatrdil, da so vse gradivo "pripravili in predali pravočasno" in da so ga že dva tedna pred tem poslali v medresorsko usklajevanje. Za časnik Dnevnik je tudi ocenil, da bi bilo neodgovorno, če razpis ne bo objavljen prvega februarja. Če se to ne bo zgodilo, bo po njegovih besedah odgovoren tisti, ki tega ne bo objavil.