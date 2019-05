Vlada proti hidroelektrarnam na Muri

Ustavitev načrtov je predlagalo ministrstvo za okolje in prostor, ki ocenjuje, da bi nadaljevanje postopkov predstavljalo le dodatne stroške in delo.

Da hidroelektrarn na Muri ne bo, je večkrat zagotovil premier Marjan Šarec. Ta odločitev je zapisana tudi v koalicijski pogodbi aktualne vladne koalicije.

Vse lokacije pregradnega objekta okoljsko nesprejemljive

Okoljsko ministrstvo se je za predlog ustavitve postopka odločilo na podlagi študije iz leta 2016, ki je preučila tri možnosti potencialne lokacije pregradnega objekta hidroelektrarne, vse pa da so okoljsko nesprejemljive. Upoštevali so tudi mnenja deležnikov in zaključili, da bi nadaljevanje postopkov pomenilo dodatne stroške in administrativno delo, a bi se končalo z zavrnitvijo.

Unesco je območje Mure razglasil za biosferno območje. Reka s svojimi pritoki sodi med biotsko najbogatejša območja v Sloveniji in v Evropi ter predstavlja življenjski prostor številnih ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

Dravske elektrarne Maribor lahko terjajo 10 milijonov evrov

Dravske elektrarne Maribor in Holding Slovenske elektrarne sta okoljsko ministrstvo, vlado in ostale odločevalce pred časom sicer pozvala, da pred kakršnokoli končno odločitvijo glede usode gradnje elektrarn na Muri še enkrat opravijo ustrezna posvetovanja, usklajevanja ter poiščejo rešitev, ki bo najprimernejša in v dolgoročno korist države.

Infrastrukturno ministrstvo pa je opozorilo, da bo ob odvzemu koncesije koncesionar, torej družba Dravske elektrarne Maribor, lahko od države terjala povračilo že vloženih sredstev pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Gre za okrog 10 milijonov evrov.