Vlada imenovala pogajalsko skupino s sindikati javnega sektorja #video

Pogajalska skupina bo glede na vsebino, o kateri bo tekel pogajalski proces, delovala v ožji in širši sestavi. Pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo neposredno na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, se bodo udeleževali člani ožje sestave in tisti člani širše sestave, ki jih bo glede na vsebino pogajanj določil vodja posebne vladne pogajalske skupine.

V ožji sestavi posebne vladne pogajalske skupine so poleg Borisa Koprivnikarja in Liljane Kozlovič še glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković, Saša Jazbec s finančnega ministrstva, direktor urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle ter Branko Vidič, ki strokovno vodi sektor za plače.

V širši pogajalski skupini pa so še državni sekretarji na ministrstvu za pravosodje Darko Stare, ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic, ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Andreja Barle Lakota, ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik ter ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak. Poleg njih so v širši vladni pogajalski skupini še Polonca Drofenik z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mojca Ramšak Pešec z ministrstva za zdravje ter Davor Dominkuš z ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlada se je pripravljena pogajati o razlikah znotraj plačnega sistema

Koalicija je namreč v ponedeljek obravnavala predlog ministra za javno upravo za sestavo vladne pogajalske skupine za pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja. Koprivnikar je že takrat pojasnil, da bo po predlogu ožja pogajalska skupina skrbela za usklajenost vseh pogovorov, ob tem pa bi imeli še širšo pogajalsko skupino, v kateri bi bili predstavniki ministrstev, ki so dobri poznavalci področja.

Kot je v ponedeljek še povedal minister, "do četrtkove seje vlade že pričakujemo neka groba izhodišča, kajti to je temeljna naloga te pogajalske skupine". Poudaril je, da se želijo čim prej odzvati na zahteve sindikatov, čeprav jih nekateri še niso niti natančno opredelili. "Mi smo zavezani dialogu, zato bomo tudi v najkrajšem času pripravili vse potrebno za začetek usklajenih pogajanj," je napovedal.

Pri tem je pojasnil, da temeljna strategija izhaja že iz vladnih sklepov, kar pomeni, da so se pripravljeni pogajati o razlikah znotraj plačnega sistema, vključno s primerljivostjo plač z zdravniki, in tudi o postopnem upoštevanju gospodarske rasti, ne pa o "linearnih nekritičnih splošnih dvigih". Ponovil je tudi, da bodo sindikate povabili, da se pogajajo skupaj.