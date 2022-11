Vlada imenovala novega direktorja Sove

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je imenovala novega direktorja Sove. To je postal Joško Kadivnik. Foto: STA

Vlada je Joška Kadivnika, dosedanjega vršilca dolžnosti, imenovala za direktorja Sove s polnimi pooblastili. Kadivnik je vršilec dolžnosti postal junija letos, potem ko je vlada na svoji prvi seji razrešila njegovega predhodnika Janeza Stuška. Kadivnik je bil za direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije imenovan za obdobje pet let.

Na spletni strani agencije so zapisali, da je Kadivnik vso svojo poklicno pot služboval v varnostnih strukturah, večinoma v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), kjer je od leta 2001 opravljal delo na različnih vodstvenih položajih. Pred imenovanjem za vršilca dolžnosti direktorja Sove je bil dve leti namestnik direktorja agencije. Na Sovi se je zaposlil leta 1988.

Kadivnik poleg tega opravlja tudi naloge nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma. Na položaj je bil imenovan pred mesecem dni.

"V agenciji se je ukvarjal predvsem z operativnim področjem dela in je strokovnjak za protiobveščevalne naloge in druge varnostne vsebine. Intenzivno je sodeloval v različnih oblikah mednarodnega sodelovanja agencije na bilateralni in multilateralni ravni," še piše v njegovem življenjepisu.

Kadivnik je končal Kadetsko šolo za miličnike in se vpisal na takratno Višjo šolo za notranje zadeve. Leta 1997 pa je diplomiral na pravni fakulteti.